Знаменитая ведущая шокировала разбитым лицом

Клава Кока из программы "Орел и решка" на телеканале "Пятница" опубликовала на своей странице в Instagram фото с травмами. Синяки ужаснули поклонников передачи.

Ведущая позировала в автомобиле. На снимке все ее лицо покрыто гематомами и кровоподтеками. "Допрыгалась", – подписала Клава фото. "Завтра расскажу обо всем в своем влоге", – пообещала девушка пролить свет на происхождение травм.

Один из комментаторов сообщил под постом ведущей, что синяки Кока получила во время катания на катере. Якобы водитель резко затормозил, и Клава сильно ударилась, после чего пришлось обратиться в больницу. Фолловеры пожелали ведущей скорейшего выздоровления.

Публикация от КЛАВА КОКА (@klavacoca) 13 Авг 2018 в 2:55 PDT

Помимо того, что Клава является ведущей "Орла и решки", она – самая молодая участница лейбла Black Star. Ее творчество находится на стыке поп-музыки и видеоблогинга. Компания Сoca-Cola выпустила серию роликов с участием популярных блогеров, в том числе 23-летней Клавы Коки.

Девушка родилась в дружной творческой семье из Екатеринбурга. Отец коллекционировал пластинки с записями выдающихся мировых исполнителей, мать хорошо пела и играла на фортепьяно. У Клавы есть младшая сестра Лада и старший брат Лев. В детстве Кока освоила семь музыкальных инструментов.