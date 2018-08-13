47-летняя Лера Кудрявцева родила второго ребенка
Девочка появилась на свет в подмосковной клинике, передает Telegram-канал Super.ru. По другой версии, она родилась в одной из элитных клиник Майами. Мама и ее малышка чувствуют себя хорошо.
Напомним, не так давно еще находящаяся в положении Кудрявцева успела стать бабушкой – внука ей подарил ее старший сын – 28-летний Жан Ленюк. Мальчика назвали Львом.
С третьим мужем телеведущая счастлива уже более пяти лет. Спортсмен на целых 14 лет моложе жены. Впервые слухи о беременности Леры появились еще зимой, когда интернет-пользователи разглядели у знаменитости округлившийся животик. Поклонники не переставали обсуждать интересное положение звезды на протяжении всех девяти месяцев.
Как писали Dni.Ru, на своей официальной странице в Facebook Кудрявцева обратилась к подписчикам: "Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто". Ранее Лера пожаловалась на сильные головные боли.
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