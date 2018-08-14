Уличившая мужа в изменах Дакота срочно покинула Россию

Певица Рита Дакота переживает болезненный развод. Артистка пытается справиться с горестными мыслями за границей.

В Instagram-аккаунте близкой подруги Риты появилось совместное фото с ней. Судя по геолокации, оно сделано в Берлине. Хештеги под снимком намекают, что девушки собрались на концерт знаменитого американского артиста Джастина Тимберлейка.

Видимо, Дакота в срочном порядке покинула Россию, чтобы провести время с близкими и залечить душевные раны хорошей музыкой. Артистке сейчас приходится весьма непросто.

Правда о том, что ее супруг Влад Соколовский, возможно, изменял ей с первого дня свадьбы вынудила ее расторгнуть брак и пойти своей дорогой. Поклонники звездной четы до сих пор не могут поверить, что пары, которая казалась идеальной, больше нет, сообщает EG.ru.

Свое мнение по этому поводу решила высказать тетя Влада – Татьяна Нестерова. Неожиданно для всех родственница певца приняла сторону Дакоты.

"Ситуация, которую нам всем неимоверно сложно пережить, ситуация, которую невозможно осознать и принять. Сейчас вся сеть пестрит тем, что наши дети разводятся, что Влад оказался (цитирую) "кобелиной" (слава Б-гу, хоть не геем, которыми и без того полна вся наша эстрада.). И я не могу понять и принять этот ажиотаж. Я ни в коем случае не оправдываю Влада, его поступки и правда отвратительны. Но вы знаете только одну из двух правд. Да и, в конце-концов, у ребят замечательная семья, замечательный ребенок... Это же попросту был первый кирпичик, на который можно было наступить, поморщиться и идти дальше!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Татьяна в Instagram . Также необходимо отметить, что свой пост в микроблоге она начала с того, что считает брак Влада слишком ранним.