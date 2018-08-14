Неугомонная Бузова нанесла сокрушительный удар по будущему Тимати

Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет свою бизнес-империю. Артистка откроет второй ресторан быстрого питания.

В начале лета Ольга решила попробовать себя в новом качестве и открыла собственную закусочную, которая носит название BUZfood. Бистро разместилось на Цветном бульваре в Москве и быстро приобрело популярность у жителей столицы. А уж для фанатов Бузовой это место стало настоящей Меккой.

Поющая телеведущая решила не останавливаться на достигнутом. В ближайшее время звезда планирует распахнуть для посетителей двери нового ресторана. "Нам было очень важно выбрать правильное место для заведения. Подготовка к открытию первого ресторана шла два года, и второй не должен был ему уступать по уровню. Дизайн будет схожим, это все-таки франшиза. Меню также будет похожим, но свои изюминки у второго ресторана присутствуют", – сообщил представитель Бузовой журналисту StarHit.

В подготовке заведения к открытию Ольга принимает непосредственное участие. Она с особой тщательностью отбирает поставщиков продуктов – для нее очень важно, чтобы поклонники могли вкусно есть.

Новая инициатива Ольги может нанести сокрушительный удар по бизнесу рэпера Тимати, который он создал, судя по всему, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Еще один BUZfood расположится на Новом Арбате, в двух шагах от заведения артиста – Black Star Burger, которое тоже специализируется на фастфуде. У Тимати появится новый конкурент, что скажется на доходах, ведь часть клиентов может просто-напросто уйти к Ольге.