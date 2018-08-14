Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Знакомые Кудрявцевой уверяют, что рожала она в лос-анджелесском престижном медцентре "Седарс-Синай". В его состав входят некоммерческая многопрофильная больница и академический научный центр здоровья. Там работают более двух тысяч врачей, многие из которых говорят по-русски. Также есть переводчики, владеющие в общей сложности 45 языками.
Считается, что лучшие в Америке педиатры и акушеры сосредоточены именно здесь. Среди клиентов центра – как голливудские, так и российские знаменитости. Тут появились на свет дети Алсу, Светланы Хоркиной, Виктории Бекхэм, Кейт Хадсон, Мадонны, Пенелопы Крус...
За четыре тысячи долларов (около 267 тысяч рублей) в сутки роженице предоставляется пакет услуг "делюкс": отдельная трехкомнатная палата с двумя санузлами, место на парковке и личная помощница, специально нанятый шеф-повар, услуги парикмахера, маникюр и педикюр. Получается, пятидневное пребывание здесь стоит 20 тысяч долларов (примерно один миллион 335 тысяч рублей).
В рождении ребенка по ту сторону Атлантики есть еще один плюс. Дочь Кудрявцевой автоматически стала гражданкой Америки, появившись на свет именно там.
По возвращении на родину Кудрявцева планирует найти няню, причем от русских категорически отказывается: мол, болтливы и навязчивы. "Свою маму хлопотами с малышом точно загружать не будет – она уже в возрасте, давление... Дочь трепетно к ней относится", – пояснила подруга семьи Галина Мерц.
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