Богачка Успенская наняла личного повара для собаки

Королева шансона берет с собой на гастроли не только несколько чемоданов платьев и группу обслуги, но и собачку. А заодно холодильник с едой для питомца.

Певица с любимой псиной не расстается. "Фрэнки Джуниор – младший обожает тусоваться и путешествовать, поэтому я всегда вожу его с собой на гастроли, – улыбнулась Любовь. – Для собачки самое главное – не нервничать, чтобы всегда была рядом мама. Он спит со мной, а на ручках любит сидеть у помощницы".

Режиму йоркширского терьера и заботе, которой его окружили, можно только позавидовать. А по капризам и причудам он переплюнет иную звезду. Например, ест песик исключительно органическую курятину, которую привозят на заказ из Австрии.

"Американское или французское мясо ему не нравится – не знаю, что туда колют. Возим с собой еду для Фрэнки в специальном холодильнике и свежую еду готовим ему на плите каждый день", – пояснила артистка. Как сообщает газета "Мир новостей", с Успенской на гастроли выезжает специально обученный повар, который стряпает завтраки, обеды и ужины для любимца звезды.

Наверное, многие хотели бы оказаться на месте собачки Успенской и питаться по часам здоровой едой из Альп, но на 14 тысяч рублей пенсии или 36 тысяч зарплаты (средние по стране цифры) особо не разгонишься. Тут бы на сосиски с пельменями хватило, и слава богу...