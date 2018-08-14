"Меня боятся приглашать в Россию!": крик души Верки Сердючки

Андрей Данилко, воплотивший на сцене легендарную Верку Сердючку, отправляется в прощальный тур. По его словам, это дань благодарности всем обожателям проводницы со звездой во лбу.

Концерты Андрея пройдут в Германии, Израиле, Америке – там, где живут выходцы из бывшего Советского Союза, которым понятен феномен Сердючки. "Все, как Верка, жарили картошку, заливали ее яйцами, пили водку, просыпались непонятно с кем, – уверен Данилко. – Но западной публике мы не можем объяснить, кто она такая".

А вот в нашей стране увидеть зажигательную проводницу, увы, не получится – последний раз Андрей выступал здесь в 2013-м. "Я бы очень хотел выступить в России, и мне, собственно, ничего не мешает, – признался Данилко. – Но сложилась такая ситуация, когда многие нас просто боятся звать. Да и дорого приглашать Сердючку с коллективом".

В материальном плане Андрей живет гораздо лучше многих своих соотечественников на Украине. "Все, что я имею сегодня, заработано намного раньше, – пояснил артист. – Просто по природе своей я не транжира и смог кое-что скопить. Сегодня мой основной доход – частные концерты для очень богатых людей. Чаще всего они гуляют в Швейцарии, и мне это выгодно – нейтральная территория, нет примеси политики. Когда выступаю перед ними, ставлю сверхзадачей не рассмешить их, а превратить в детей – чтобы сняли пиджаки и танцевали. Все ж не из династии Романовых, а вышли из СССР, поэтому помнят и спортивные штаны, и пионерский лагерь, и запах пасты "Поморин". Иногда на этих корпоративах я попадаю в интересный список выступающих – Кэти Перри, "Рамштайн". А потом мне олигархи говорят: "Зачем мы заказали этот "Рамштайн"? Так загрузило! Лучше бы еще раз тебе заплатили!"

Данилко не любит шумихи вокруг своего имени. Скромный от природы, он стесняется быть в центре внимания. "В детстве я жил на улице Розы Люксембург в Полтаве. Сегодня она как-то иначе называется. На Украине все переименовали, так что я не понимаю, где теперь живу. Слава богу, сейчас у меня квартира на Крещатике – его уже не переименуют. Так вот, напротив меня на этой улице Розы Люксембург жил епископ. Я видел огромный забор, которым окружен его дом, и хотел оказаться в такой же ситуации, чтобы меня никто не видел, никто не тревожил", – цитирует артиста газета "Мир новостей".