Овдовевшая Ротару хранит верность мужу

Родственники и друзья певицы Софии Ротару убеждены, что она поставила крест на личной жизни. Артистка сильно любила мужа и верна ему до сих пор.

Поклонники полагали, что после потери супруга Анатолия Евдокименко София Ротару недолго будет одна. Приблизиться к звезде мечтают многие состоятельные мужчины-ровесники, однако певица об ухажерах даже не думает.

"Уверен, что предложений у нее было бы немало. Только свистни – прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже мало гастролирует сейчас", – цитирует концертного директора звезды Сергея Лаврова Sobesednik.ru.

В недавнем интервью младшая сестра артистки Аурика рассказала, как сильно София Михайловна переживала потерю любимого. После трагедии Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Звезда замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.

Ежедневно, как на работу, София Михайловна ходила на кладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом. Из депрессивного состояния звезду вытащил сын. Юноша сказал: "Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется там". "И убедил Соню снова начать петь..." – поведала Аурика.

Напомним, что София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в согласии 34 года. Артистка подарила мужу сына, которого нарекли Русланом.