В семье Анны Семенович произошла трагедия

Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв в работе. Она и ее родные переживают утрату.

Семенович опубликовала в своем микроблоге скорбную новость. Артистка потеряла крестную мать Татьяну. Звезда трогательно рассказала о близком человеке и попросила поклонников поставить в церкви свечу за упокой души. Как умерла женщина, раздавленная горем звезда не рассказала.

"Сегодня моя семья провожает в последний путь мою крестную Татьяну 🙏🏼 Она неожиданно ушла из Жизни и это очень больно. Моя мама дружила с Таней всю свою Жизнь со школы, они были как сестры и сейчас маме очень трудно. Я хочу побыть рядом с мамой и помочь принять эту ситуацию 😥 Тетя Таня была замечательным и очень добрым человеком, она воспитала дочь и внучку, помогала всем вокруг, весь дом был на ней и она никогда не жаловалась. Она просто любила свою семью, своих друзей и Жила с улыбкой на лице, даже если было очень сложно🙏🏼 Танечка, летите домой легко и без препятствий. 🙏🏼 Любимые, если кто-то будет сегодня в Храме, поставьте пожалуйста свечу за упокой души новопреставленной рабы Божьей Татьяны 🙏🏼🖤😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с горечью написала Анна.

Фолловеры принесли соболезнования любимице и пообещали помолиться за душу Татьяны. "Помяни Господи словами добрыми в раю небесном и земном", "Анна , ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ, Вашей крестной , мои соболезнования Вам", "Дорогая Аннушка!Примите мои самые искренние соболезнования!!!Мое сердце сегодня с вами,и с вашей семьей!Светлая память вашей крестной!", "Светлая память !" – написали неравнодушные пользователи.