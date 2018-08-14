Шок и недоумение: Первый канал отправил Лещенко на "Голос"

Чем ближе начало очередного телесезона, тем больше интересных новостей приходит. Например, стало известно имя последнего наставника шоу "Голос 60+".

Интрига вокруг кандидатуры четвертого наставника вокального шоу для пожилых талантов "Голос 60+" раскрыта. В социальных сетях предлагались кандидатуры Николая Расторгуева, Надежды Бабкиной, Валерия Сюткина, но никто не угадал. Наставником, как сообщает Super.Ru, стал 76-летний Лев Лещенко. Он составит компанию старожилам жюри – Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе.

Агутин и Пелагея не один год проработали в "Голосе" и вошли в золотой состав наставников, Меладзе участвовал в проекте "Голос. Дети", а вот приглашение в шоу Лещенко поклонников шокировало. Интересно, что вместо традиционных красных кресел наставники будут вращаться в черных.



Съемки и кастинги первого сезона проекта стартовали в Москве – 14 августа начались слепые прослушивания. По словам организаторов, шоу будет проходить в облегченном варианте и состоять из четырех этапов. В эфир также выйдет всего четыре выпуска. Участниками станут люди старше 60 лет – придут и учителя, и инженеры, и военные в отставке, и один гусляр, и даже известные зрителю персоны.

Первый сезон шоу "Голос. 60+" стартует в сентябре. Вести его будет Дмитрий Нагиев. Аккомпанировать исполнителям станет джаз-бенд "Фонограф" под управлением Сергея Жилина. Осенью к нам вернется привычный "Голос" – седьмой его сезон.