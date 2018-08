Роскошная Лорак расцвела после измены мужа

Певица продолжает гастролировать с шоу DIVA по Черноморскому побережью России. Сочи, Геледжик и другие города-курорты стоя рукоплескали певице.

Для Ани работа всегда была на первом месте. Она живет по принципу Фредди Меркьюри – The Show Must Go On (с англ. – "Шоу должно продолжаться"). Какие бы неурядицы не постигли артистку за кулисами, на сцене она и вида не подаст – будет держаться королевой. Роскошные наряды, горящие глаза – кажется, Лорак даже расцвела после недавних событий. Ее ничто не сломало!

Сегодня вся страна обсуждает новость, что-де муж-турок артистки изменяет ей и содержит любовниц. К чести Ани, она не опускается до публичных разборок, не дает комментариев на эту тему и вообще не обсуждает с посторонними события личной жизни. Хотя поклонники ждут от нее хоть какой-то реакции. И горячо поддерживают артистку. "Нет крика боли без эха радости в конце. Держись Каролина – мы любим тебя", "Вы еще очень молоды ,а личная жизнь приложится! Если на душе камень – скинь его, и жизнь отворит перед Вами новые лучшие свои врата!", "Только не пускайте в сердце холод и пустоту! Вы очень достойно держите удар! Это безумно тяжело!", "Ваша доченька рядом, самый родной и любящий человечек, а это вам даст сил!!! Так хочется к вам прижаться обнять и шепнуть: "Все будет хорошо, иначе не может быть", – пишут люди в поддержку Ани.

Сама Лорак ответила всем и сразу: "За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех – это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идёт со мной по жизни".