"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу

"Главный решала страны" – так позиционирует и называет себя Элина Мазур. Вначале она помогала замести следы Виталине Цымбалюк-Романовской. Потом переметнулась на сторону Армена Джигарханяна и стала пытаться упечь в колонию его молодую жену. Без Мазур не обошелся и скандальный развод Вадима Казаченко с молодой женой Ольгой. Скоро Элина выйдет на новый уровень.



В начале нового телесезона в сентябре на одном из федеральных телеканалов (по неофициальным данным, на НТВ) запустят ток-шоу в формате журналистского расследования, ведущей которого будет Элина Мазур. Гостями программы, как сообщает газета "Мир новостей", станут знаменитости, которые пострадали от рук мошенников всех мастей.

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Элина обещает помочь всем, ведь опыт у нее богатый. "В 2012-2015 годах я активно занималась закрытием публичных домов и наркопритонов, – рассказала она Dni.Ru. – Ситуация была очень сложная и неоднозначная, потому что в организации этих злачных мест принимали участие весьма влиятельные люди, которые сегодня уже сидят, получив большие сроки и обязанность выплатить огромные штрафы государству".

"Во время закрытия этих мест я была внедрена туда, чтобы знать ситуацию изнутри, – продолжила Мазур. – Хотя изначально занялась этой историей как общественный деятель – ко мне как к одному из главных решальщиков в стране обратились девушки, которые пытались вырваться из того рабства. Когда я влезла в нее, выяснила очень страшные вещи и узнала про судьбы множества девушек, которые фактически находились в рабстве. Всю эту историю на протяжении трех лет при помощи Следственного комитета я и раскручивала".

У нее очень большие связи, она ногой открывает дверь в кабинеты – значит, проявит себя в полной мере на телевидении, помогая попавшим в беду. Она сможет подвинуть Малахова, Борисова и Шепелева, которые месяцами мусолят одну тему, тасуя только героев. Мазур утрет им нос! Говорят, задолго до старта съемок Элине стали обрывать телефон жаждущие и страждущие. На нее – последняя надежда.