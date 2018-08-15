Бросивший Степаненко Петросян изменил внешность

Юморист Евгений Петросян, судя по всему, на многое готов ради 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Артист изменил стиль и начал интересоваться новинками эстетической медицины.

Об этом на условиях анонимности рассказал бывший редактор Петросяна, который долгое время работал с ним. "Евгений Ваганович рядом с ней действительно омолодился", – отметил экс-коллега юмориста.

По словам бывшего сотрудника, Татьяна приучила артиста эстрады не только посещать гламурные мероприятия, но и быть завсегдатаем салонов красоты и модных бутиков. "По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки расправились, – поделился своими наблюдениями экс-редактор. – Таня подсказала ему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И он стал ходить на масочки, уход за лицом, педикюр".

То, что над юмористом работали косметологи, подтвердил и пластический хирург. "Следов пластических операций я не вижу. Судя по всему, ему сделали уколы ботокса в области лба – лоб у него более разглажен, чем другие части лица", – цитирует хирурга Игоря Короткого сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что изменения во внешности Евгения Вагановича заметны не только профессионалам, но и обычным зрителям. Тот факт, что юморист молодится, создает благоприятную почву для создания различных шуток и мемов.

К примеру, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный на своей страничке в Instagram опубликовал снимок, обработанный в фотошопе, на котором изображен накачанный, подтянутый мужчина с головой Петросяна.

Фотография дополнена надписями. Первая – "Холостяк" – отсылка к известному шоу, по сюжету которого богатый мужчина выбирает себе невесту среди молодых красоток. Вторая – "Call me" ("Позвони мне". – Прим. ред.) — указывает на то, что сердце российского артиста эстрады свободно, сообщает Пятый канал.

Многим подписчикам Запашного этот пост показался очень забавным. Они с удовольствием принялись комментировать публикацию: "Ору в голосину,простите😀😁😂🤣(разбудила мужа,дочь и собак...,теперь орем всей семьей)", "Я не могу😂 смеюсь , не могу остановиться. Выражение лица такое шаловливое😂 так и говорит:"Ну девки, кто со мной, а ну пошли (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

О расставании звезд эстрады стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Позже появилась официально не подтвержденная информация, что у 72-летнего Евгения Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.

