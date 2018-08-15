Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Перед стартом нового проекта "Замуж за Бузову", в котором певица будет искать свою любовь, Ольга дала интервью. На этот раз увильнуть от вопроса о Тарасове Бузова не смогла.
"Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно", – призналась Ольга, добавив, что развод больно по ней ударил, и вряд ли она еще раз переживет предательство со стороны любимого.
Короткое видео с ответом на этот вопрос размещено в Сети. Судя по кадрам, Бузовой стало плохо при упоминании о бывшем муже. Певица сначала изменилась в лице, попыталась отвести глаза в сторону, стала слегка подергиваться, а потом и вовсе едва не разрыдалась. Поняв, что может заплакать, Ольга решила скрыть свою боль смехом. Вышло очень неестественно.
После этого о предательстве близкого человека Бузова говорить отказалась. Поклонники Ольги решили, что даже спустя почти два года певица испытывает боль.
Как писали Dni.Ru, брак Бузовой и Тарасова официально был расторгнут в декабре 2016 года. Певица и футболист были вместе четыре года, а потом Ольга узнала, что муж ей изменяет с молоденькой моделью. Спортсмен опровергал все слухи, однако вскоре женился на той самой девушке, которую считали разлучницей. 10 июля 2018 года у Тарасова родилась дочь.
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