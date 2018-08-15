Эксперт рассказал об изменах Галкина Пугачевой
Физиономист Евгений Жилин детально исследовал телеведущего. Он отметил, что четко выраженная треугольная форма лица и очерченные скулы говорят, что Галкин от природы одарен. С возрастом его талант только растет, становится ярче и шире.
Также у Максима небольшие, но очень выразительные глаза. Это признак пунктуальности, твердых жизненных принципов, моральной устойчивости и преданности. Однако обладатели таких глаз иногда очень ревнивы, так как остро чувствуют свое несовершенство.
Об интеллигентности звезды говорит аккуратный и ровный нос. Артист умеет выходить из конфликта, сглаживая острые углы, предлагая компромисс. "Только на первый взгляд его можно назвать эмоциональным, но на самом деле он очень спокойный. Видно, что в его душе царит гармония", – подчеркнул физиономист.
Уголки губ Максима всегда немного приподняты, это создает впечатление постоянной улыбки. Такими чертами обладают неисправимые оптимисты, которые любят жизнь и знают, чего хотят от нее. В отношениях юморист очень избирателен: с человеком, с которым ему некомфортно, он, скорее всего, навсегда распрощается.
"Его верхняя губа тоньше нижней. Обычно про таких мужчин говорят, что они непостоянны в отношениях, но это не про Максима. Могу точно сказать, что он никогда не изменял жене", – заметил Евгений Жилин в беседе с журналистом Sobesednik.ru.
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