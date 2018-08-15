Эксперт рассказал об изменах Галкина Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин – одна из самых загадочных персон на российской эстраде. Специалист по чтению черт лица рассказал, какие личностные качества скрывает юморист от общественности.

Физиономист Евгений Жилин детально исследовал телеведущего. Он отметил, что четко выраженная треугольная форма лица и очерченные скулы говорят, что Галкин от природы одарен. С возрастом его талант только растет, становится ярче и шире.

Также у Максима небольшие, но очень выразительные глаза. Это признак пунктуальности, твердых жизненных принципов, моральной устойчивости и преданности. Однако обладатели таких глаз иногда очень ревнивы, так как остро чувствуют свое несовершенство.

Об интеллигентности звезды говорит аккуратный и ровный нос. Артист умеет выходить из конфликта, сглаживая острые углы, предлагая компромисс. "Только на первый взгляд его можно назвать эмоциональным, но на самом деле он очень спокойный. Видно, что в его душе царит гармония", – подчеркнул физиономист.

Уголки губ Максима всегда немного приподняты, это создает впечатление постоянной улыбки. Такими чертами обладают неисправимые оптимисты, которые любят жизнь и знают, чего хотят от нее. В отношениях юморист очень избирателен: с человеком, с которым ему некомфортно, он, скорее всего, навсегда распрощается.

"Его верхняя губа тоньше нижней. Обычно про таких мужчин говорят, что они непостоянны в отношениях, но это не про Максима. Могу точно сказать, что он никогда не изменял жене", – заметил Евгений Жилин в беседе с журналистом Sobesednik.ru.