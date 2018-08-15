"Он должен все ей отдать": Мазур влезла в дележку имущества Петросяна и Степаненко

Элина Мазур всегда держит нос по ветру. Запахло жареным – она тут как тут. Вначале помогала замести следы Виталине Цымбалюк-Романовской. Потом переметнулась на сторону Армена Джигарханяна и стала пытаться упечь в колонию его супругу. Без Мазур не обошелся и скандальный развод Вадима Казаченко с молодой женой Ольгой. А теперь она "окружила заботой" Евгения Петросяна и Елену Степаненко.

"Я на стороне Елены! – кричит Мазур. – Петросян должен ей все отдать! Была кулуарная история с популярным актером, знаменитым красавцем, советским секс-символом. После тридцати с лишним лет брака он вдруг влюбился в молодую и собрался уходить к ней от жены. Но вот незадача: все его имущество, движимое и недвижимое, было записано на законную супругу. И эта мудрая женщина ему сказала так: "Если новая любовь тебя вправду любит, она примет тебя любого – и голого-босого. А если откажется принять – значит, с ее стороны не любовь, а расчет. Сходи, проверь…" И что вы думаете? Юная возлюбленная, узнав, что у народного-пренародного гроша за душой нет, передумала связывать с ним судьбу. Ну а зачем ей семидесятилетний старик без гроша в кармане и с кучей болячек? Он вернулся к законной супруге, живут-поживают…"

"В общем, хорошо бы Елене Степаненко у мужа все отсудить. Сразу бы стало ясно: новая возлюбленная любит самого Петросяна или его деньги? Молодым, думаете, старички нужны? Скорее как в небезызвестной истории Армена Джигарханяна – статус и деньги. Увы, чужие ошибки пожилых звезд не учат. Еще один популярный комик, чья семья считается безупречной почти тридцать лет, связался с молодой – та уже даже родила ему сына, и он разрывается на две семьи. История грозит вылиться в такую же сенсацию, как разрыв Петросяна и Степаненко. И уже совсем не до смеха. Ну а Елене Степаненко я желаю сил и мужества. Если понадобится моя поддержка – я с Вами!" – цитирует Мазур журнал "Откровения звезд".

Напомним, что на 6 сентября намечено первое судебное заседание по делу о разводе юмористов. Им предстоит поделить десяток элитных квартир и дач, антиквариат, машины. Общая стоимость совместно нажитого имущества приближается к двум миллиардам рублей. И Степаненко почему-то считает, что большая часть этого добра должна достаться ей. "То имущество, которое по иску должно уйти Елене Григорьевне, занимает три машинописных листа, – сообщили в Хамовническом суде Москвы. – А то, что, по мнению Степаненко, причитается Петросяну, – всего несколько строчек".