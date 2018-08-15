Подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

Эксклюзив Интервью Скандальные откровения подруги Степаненко "У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Среда 15 августа
Лента новостей
13:52
Известная актриса обнищала и поселилась на дереве
13:46
В Ижевске в заброшенном карьере утонул ребенок
13:42
"ЕР" поможет подготовиться к новому учебному году
13:36
Ростовчанин зарезал пенсионерку во дворе дома
13:22
Пьяная пассажирка избила соседку по купе
13:12
Пассажиров метро атаковал "юбочный маньяк" (видео)
13:07
Госдума нацелена на бездефицитный Пенсионный фонд
13:01
Под Москвой 11-летний мальчик плеснул в костер бензин и загорелся
12:47
В московском метро встали поезда
12:10
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты
12:00
Названа главная опасность недосыпания
11:52
Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
11:37
Московский кредитный банк предложил новую линейку тарифов самоинкассации
11:34
Что будет с курсом рубля
11:19
Под Тюменью от удара молнии погиб шестилетний ребенок
10:51
Следователь по делу Листьева рассекретил имя убийцы
10:51
Пьяная пенсионерка насмерть обварила мужа кипятком из чайника
10:37
"Он должен все ей отдать": Мазур влезла в дележку имущества Петросяна и Степаненко
10:30
В Уфе мужчина шел по улице и умер
10:22
Эксперт рассказал об изменах Галкина Пугачевой
10:17
Почему успешные женщины терпят неверных мужей
10:11
Житель Башкирии душил не давшую денег на водку мать
10:03
Повторение страшного кризиса 1998 года признали неизбежным
09:59
В столице у метро расстреляли мужчину
09:53
На Москву надвигается жуткий шторм
09:42
Лада Дэнс крупно опозорилась на концерте
09:33
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
09:25
Настройка пенсионной системы закроет дыру в бюджете
09:18
Как формируется пенсия в России
08:52
Актер из "Каменской" скончался в 72 года
08:48
Бросивший Степаненко Петросян изменил внешность
08:35
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
08:29
Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
08:06
Известная российская оперная певица умерла после долгой болезни
00:15
Успенский отказался от помощи перед смертью
23:07
Умер Эдуард Успенский
21:57
Лукашенко озверел после нагоняя от Путина
21:54
"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
21:52
Психология жертвы: зачем Рита Дакота публично высекла мужа-предателя
21:47
Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки
21:39
Малахову посоветовали расстаться с женой
21:35
Животных из зоопарка обвинили в краже
21:24
Шнуров быстро нашел замену Матильде
21:11
В каком городе России едят больше всего меда
20:51
Названы самые комфортные для жизни города
20:45
Петросян и Степаненко утаили целое состояние
20:36
Топилин заявил о важности настройки пенсионной системы
20:33
Российский альпинист погиб во время перевала
20:10
Нетиевский оправдался за развал "Уральских пельменей" из-за 300 млн
20:04
Отравленных Скрипалей держат взаперти
20:00
В Крыму обнаружили загадочное кладбище
19:48
Россияне в ужасе из-за страшного пожара
19:22
"Броситься в пучину алкоголя и разврата": Чехова высказалась об изменах
19:16
В московском транспорте решили убрать турникеты
19:11
Маразм крепчал: украинцы устали считать двойников Путина
18:41
Знаменитая российская фигуристка разбилась в страшном ДТП
18:39
Как встретят Вайкуле в Крыму после оскорбительных заявлений
18:09
Раскрыто интимное желание завистницы Маркл
17:36
Горючие слезы: как собственники АЗС обманывают автолюбителей
17:35
Полковник-миллионер Захарченко отверг обвинения в суде
17:21
"Сожгла мосты и вылила помои": Соколовский прокомментировал измены
17:12
Кулинарный сувенир от Kandolhu Maldives
17:08
Связь дочери Дмитрия Маликова с Егором Кридом взбудоражила народ
17:02
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
16:58
Смартфон BQ-5515L Fast: любовь с первого взгляда
16:34
Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей
16:30
"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой
16:24
Звезда московского "Спартака" госпитализирована в тяжелом состоянии
16:20
Интернет-банк Московского Кредитного банка стал еще удобнее
16:09
Роскошная Лорак расцвела после измены мужа
16:01
Дети спасают исхудавшую Анджелину Джоли от коварного недуга
16:00
Барановская – любимому мужчине: Ты делаешь меня очень счастливой
15:42
Должна сказать спасибо: Пригожин спустил оскандалившуюся Вайкуле на землю
15:32
Мост упал на дома: подробности страшной трагедии в Италии
15:03
Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине
14:55
Раскрыта главная интрига свадьбы Поклонской с Соловьевым
14:50
Житель Подмосковья в пьяной ссоре убил отца
14:47
Никель примет международный фестиваль спорта и культуры
14:45
Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе (видео)
14:43
Вскрылись странные отношения Петросяна с дочерью
14:23
"Ты почему себя распустил?": Доренко рассказал о встрече с Путиным
14:22
Когда откроют стадион "Динамо"
14:20
Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность
14:15
Как сохранить романтику в отношениях
14:12
Ведущая "Давай поженимся!" о конфликтах с Гузеевой и Сябитовой
14:05
Шок и недоумение: Первый канал отправил Лещенко на "Голос"
13:59
Названа причина скандального развода Блюменкранцев из "Дома-2"
13:45
На Северо-Восточной хорде запустят три участка
13:42
Лайма Вайкуле: Приеду в Крым с большим удовольствием
13:41
В семье Анны Семенович произошла трагедия
13:32
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
13:21
В Казани проскочивший на красный автобус сбил ребенка
13:13
В Волгограде больной водитель устроил страшное ДТП
13:01
Как живет сын Виктора Цоя
12:56
Дороги на юге Москвы станут свободнее
12:50
Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа
12:44
"Я стала задыхаться": толпа раздетых возбужденных мужиков набросилась на Шукшину
12:42
Биткоин опустился на дно
12:34
"Уйдешь с одной щеткой": наглая Степаненко грозит пустить по миру Петросяна
12:32
В "Натали Турс" нелепо оправдались за приостановку деятельности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле
Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе
Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко
"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
В гробу видала: Ротару отказалась полюбоваться красавицей-Москвой
Шоу-бизнес

Подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: instagram.com/vs20
Исполнители Влад Соколовский и Рита Дакота начали раздел имущества. Артисты мечтают расстаться мирно.
прочитано 5953 раза

Как компетентно сообщила адвокат Риты Екатерина Гордон, вокалистка хочет разделить все пополам и по-честному. "Мы сейчас ведем переговоры с той стороной. У нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, алименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства", - рассказала юрист.

ПО ТЕМЕ

Психология жертвы: зачем Рита Дакота публично высекла мужа-предателя

"Сожгла мосты и вылила помои": Соколовский прокомментировал измены

 Развод Дакоты и Соколовского

Сюжеты Развод Дакоты и Соколовского

По словам Гордон, стороны имеют четкую позицию по поводу алиментов и порядка общения с ребенком, поэтому здесь проблем быть не должно. Однако споры могут возникнуть по поводу двух квартир в ЖК "Савеловский-Сити", которые объединены в одну. "И вот нужно понять, готов ли Влад в прямом смысле с этой территории съехать. Рита готова компенсировать это другими объектами и деньгами, на которые он сможет купить себе жилье", – сообщила Екатерина.

Юрист отметила, что в четверг, 15 августа, должно быть подписано мировое соглашение. Стороны обговорят все условия, и будет четко ясна позиция Влада по поводу недвижимости. "На данном этапе они готовы идти на наши условия. По словам представителя Соколовского, они не видят в этом никаких проблем", – поведала адвокат.

 

 

Гордон добавила, что, если развод будет мирным и сторона Соколовского не будет чинить препятствий, Дакота отдаст пока еще мужу видеоблог на YouTube, где они рассказывали свою историю любви. Этот аккаунт приносил чете немало денег, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила Рита Дакота на своей странице в Instagram. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.

Автор: Руслана Алексеева15 августа 2018, 10:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

567

комментарии

Политика

Лукашенко озверел после нагоняя от Путина
Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом
Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста
Российские ракеты вызвали панику на Украине

Шоу-бизнес

"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую
Взбалмошная Гузеева резко высказалась об Успенском
Пригожин о пополнении в семье: Я снова молодой отец
Дети уехали от потерявшей рассудок Тереховой

Проишествия

Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна

Lifestyle

Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

В семье Анны Семенович произошла трагедия

Певица переживает утрату
Шоу-бизнес

Успенский отказался от помощи перед смертью

Писатель ушел из жизни в своем доме в Новой Москве
Шоу-бизнес

Бросивший Степаненко Петросян изменил внешность

Артист стал завсегдатаем бутиков и косметологических салонов
Шоу-бизнес

Эксперт рассказал об изменах Галкина Пугачевой

Физиономист детально исследовал лицо телеведущего

Гороскоп

Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей

Фоторепортажи

Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты
Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность
Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы

Спорт

Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото
Шарапова рассекретила роман с миллионером

Регионы

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru