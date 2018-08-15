Родные делят шикарное наследство Успенского

Крокодил Гена и Чебурашка, Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин, Пес Шарик, Братья Колобки – Эдуард Успенский придумал много любимых не одним поколением персонажей. И неплохо на этом всю жизнь зарабатывал. По самым скромным подсчетам, его движимое и недвижимое имущество стоит не меньше 150 миллионов рублей, не считая авторских прав за произведения.



Несколько лет назад композитор Геннадий Гладков уговорил Эдуарда Успенского обзавестись домом в Анапе. Недвижимость в 700 метрах от Черного моря обошлась в 15 миллионов рублей. Писатель обставил хоромы дорогой итальянской мебелью и жил на широкую ногу. "Я же развелся! Вот деньги и появились. Раньше тратил на супругу, а теперь на себя! – хвастался он. – А вообще, это уже шестой дом, который я построил. В Москве – две кооперативные квартиры, затем дом в Троицке, потом в Переделкино и в Рузе. Я же по второй специальности строитель".

ПО ТЕМЕ Успенский отказался от помощи перед смертью

До расставания с третьей женой у Успенского был двухэтажный дом площадью 647 квадратных метров в подмосковном поселке Переделкино, который он на свои деньги отгрохал в 2001-м. А потом случилась неприятная история. "Пока Успенский лечился от рака в Германии, его супруга заложила дом в Переделкино, а деньги вложила в компанию по добыче золота, принадлежавшую ее любовнику. Но фирма обанкротилась, так что после развода жена осталась должна Успенскому восемь миллионов рублей", – рассказывала прессе писательница Мария Арбатова.

На момент развода у Успенского был еще один особняк – в дальнем Подмосковье, под Рузой, что в 100 километрах от Москвы. По его признанию, дом был куплен с одной целью – иногда уезжать подальше от столичной суеты. Впрочем, бывал писатель там крайне редко. Не стоит забывать и про двухэтажный особняк с подвалом на Рублевском шоссе – 780 квадратных метров вместе с хозпостройками. Умер же Успенский в доме площадью 1200 квадратных метров в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы.

Его имущество теперь делят многочисленные наследники – дочь Татьяна от первого брака, дочери-двойняшки Ирина и Светлана от второго. По закону стать полноправными собственниками они смогут только спустя полгода после смерти отца.