Мама Тимати нелицеприятно высказалась о Решетовой

Рэпер Тимати проводит отпуск на фешенебельной яхте неподалеку от Лазурного Берега. Вместе с артистом на палубе загорают все его любимые женщины.

Дочь певца Алиса, его мама Симона Юнусова, экс-возлюбленная Алена Шишкова и нынешняя девушка Анастасия Решетова прекрасно проводят время на судне. А в это время интернет-обыватели спорят, стоило ли Решетовой отправляться на отдых вместе с бывшей возлюбленной Тимати. Девушек постоянно сравнивают, и обычно не в пользу Анастасии.

"Настя и Алена на одном корабле?😧", "Боже, опять это решетова🤦🏻‍♂️ На Алену приятнее смотреть💕", "Симона тоже попала под чары Анастасии эх а все ведь вас так уважали", "Я так хочу чтобы Тимати был с Шишковой 😘😘😘😘😘😘😘😘😘", "Настя в шоколаде,а Алену жалко,врядли он платит ей алименты,ведь дочь всегда с бабушкой..", "Мне как-то не особо Решетова симпатична (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждают пользователи.

На днях Симона опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена Анастасия. Девушка сидит с разрисованным фломастером лицом. Судя по всему, "макияж" ей нанесла четырехлетняя дочь Тимати Алиса.

В комментариях одна из подписчиц Симоны написала, что Решетову лучше не выкладывать, так как на нее неприятно смотреть – мол, лучше публиковать снимки Шишковой. Мать артиста тут же вступилась за его новую пассию: "Куда приятнее смотреть на мои фото тридцатилетней давности, но жизнь диктует свои правила". Пользователи Сети похвалили Юнусову. Они отметили, что в этой щекотливой ситуации Симона ведет себя очень мудро.