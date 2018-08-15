Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки

Лера Кудрявцева 13 августа во второй раз стала мамой. Телеведущая родила очаровательную девочку, которую назвали Машей.

Имя малышке супруги выбрали вместе, а почему в итоге остановились на Марии – пояснять не стали. Кудрявцева и Макаров вообще не рассказывают о девочке, предпочитая наслаждаться своим счастьем молча.

О том, как новоиспеченные родители назвали дочь, стало известно благодаря работе команды портала Super.ru. Журналисты пока единственные, кто дает хоть какие-то подробности о родах Кудрявцевой. Сама молодая мама лишь сфотографировала ножку дочери и выложила снимок в Instagram.

Поклонников Леры такое положение несколько нервирует. Люди желают знать все детали жизни своей любимицы. Видимо, от скуки народ решил наброситься на новорожденную малышку. Несмотря на отсутствие официального подтверждения о том, что девочку назвали Машей, россияне разнесли имя в пух и прах.

Фанаты заявили, что ждали от Леры изысков, поскольку ее первого сына зовут Жаном. Выбранное для малютки имя многих разочаровало. "Машка – по-деревенски как-то", "Я думала, какой-нибудь Евангелиной или Патрисией назовут, но никак не Машей", "Мультиков обсмотрелась Лера", "Мария Игоревна – не звучит", "Не могли фантазию проявить!" – возмутились хейтеры.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

Как писали Dni.Ru, 47-летняя телеведущая стала мамой во второй раз. Примечательно, что недавно Лера также стала бабушкой. У ее сына Жана родился мальчик. Для Игоря Макарова Маша стала первым ребенком. Ведущая и хоккеист счастливы в браке уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе жены.