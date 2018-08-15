Дети уехали от потерявшей рассудок Тереховой

Появившиеся в прессе фотографии пораженной тяжелой болезнью Альцгеймера актрисы Маргариты Тереховой вызвали шок у поклонников. Они же знали ее как первую красавицу страны – Диану де Бельфлор в "Собаке на сене", Наталью и Марию в "Зеркале", леди Винтер в "Трех мушкетерах"...

Маргарита Терехова пропала с экранов больше десяти лет назад. Некоторое время она еще появлялась на различных культурных мероприятиях – и с каждым разом ее было все сложнее узнать. Рассеянный взгляд, блуждающая полуулыбка, несвязные реплики. Рядом всегда была дочь Аня: придерживая маму под локоток, она ограждала ее от навязчивого внимания окружающих. И мягко комментировала странное состояние актрисы: мама болеет, есть небольшие проблемы со здоровьем...

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Поначалу заболевание развивалось медленно, и близким казалось, что легкая рассеянность не помешает Маргарите Борисовне понемногу работать и дальше. Но проблемы с памятью накатывали как волны: она не могла припомнить простые слова, путала имена знакомых, забывала события и замолкала посреди разговора, потеряв нить беседы. "Когда это началось, меня все утешали. Говорили, чтобы я не нервничала, чтобы заботилась о маме и берегла ее, – рассказывает дочь Тереховой Анна. – Потом я поняла, что это реально необходимо. Ведь человек может заблудиться, не найти свой дом. В общем, он становится ребенком…"

Болезнь стремительно прогрессирует. "Мама сейчас не разговаривает, уже не может, – говорит Анна. – Она стала такой маленькой трогательной девочкой, совершенно нежным цветочком, практически не имеющим связи с этим миром. Но меня и брата мама узнает. И я даже рада, что она не понимает, что происходит..."

Живет Маргарита Борисовна одна. Личная жизнь у нее так толком и не сложилась. Невероятная череда романов, три законных брака, многочисленные ухажеры и любовники... Среди ее возлюбленных были Андрей Тарковский и Игорь Тальков – а в итоге никому, кроме детей, не нужна. Сын и дочь хотя и живут отдельно, но регулярно навещают больную мать, даже наняли ей сиделку, авторитетно сообщает журнал "Откровения звезд".