Пригожин о пополнении в семье: Я снова молодой отец

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делают ремонт в своем доме в Швейцарии. Звезды планируют обустроить новую детскую.

Знаменитая чета часто наведывается в свои апартаменты на берегу Женевского озера. Там звезды спасаются от суеты мегаполиса и назойливого внимания поклонников. Тем не менее Иосиф и Валерия планировали продать дом, но позже передумали.

Теперь певица и продюсер делают капитальный ремонт. Пригожин отмечает, что им захотелось освежить интерьер, к тому же скоро они планируют появиться там в расширенном составе. "Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое – кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу", – рассказал Иосиф.

Знаменитая чета собирается привезти с собой в Швейцарию маленького племянника. "Мы с Лерой обожаем нянчиться. Пока возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад", - отметил продюсер.

По словам Пригожина, мальчик очень спокойный, поэтому почти не доставляет хлопот. "Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды", - признался супруг певицы журналистам StarHit.

Напомним, что Валерии удалось забеременеть в 2014 году. Однако на втором месяце у нее случился выкидыш – виной стала вирусная инфекция. Идею искусственного оплодотворения Валерия не принимала – заявляла, что все должно произойти естественным путем.

Добавим, что супруги воспитывают троих детей Валерии от предыдущего брака. Также у продюсера есть сын и две дочери.