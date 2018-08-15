"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую

В начале июля 2015 года Ксения Бородина вышла замуж за дагестанского бизнесмена Курбана Омарова. За три года совместной жизни они прошли через многое. Телеведущая рассказала, как строится их семейная жизнь.



"Я спокойно отношусь к перелетам, в отличие от моего мужа, вот он дико боится летать, – призналась Ксения. – Перед полетами у него серьезные панические атаки. Курбан даже отказывается от некоторых совместных поездок. Для него каждый перелет – это кошмар".

А когда Курбан болеет, то хоть святых выноси. "Мой муж в 12 ночи вызвал скорую, – говорит Бородина. – Мы лежали, болтали, я параллельно в телефоне в карты играла – и вдруг ни с того ни с сего в темноте слышу: "Алло, здравствуйте, можно скорую?" Я обалдела: он меня даже не предупредил! И вот муж ждет врачей и говорит: "Скоро будешь одна тут лежать. Я умираю, а ты в карты играешь". Мне так смешно, я отвечаю: "Послушай, мы рожаем, такую боль испытываем, вы даже не представляете. Вы бы это никогда не пережили!" Ну и началось: "А мы на войну ходим!" Этот разговор шел, пока врачи не приехали. Курбан вздыхал: "Что-то скорая долго не едет". А я шутила: "Она долго ехать будет. Тебя, наверное, занесли в особый список, как 80-летних бабушек, которые вызывают врачей каждую неделю из-за того, что им скучно".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 13 Авг 2018 в 1:48 PDT

Впрочем, тревог для беспокойства нет. "Мы семьей отдыхали в Турции и подхватили вирус. Переболели все. Муж держался до последнего. Но лишь почувствовал, что заболел, вызвал скорую. Кстати, я ошиблась: врачи приехали быстро", – цитирует Бородину журнал "7Дней". Инфекция, которую с курорта привез Омаров, оказалась неопасной, поэтому врачи заверили: скоро Курбан будет снова бодр и весел! Так, к счастью, и случилось.