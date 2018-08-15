Невзрачную звезду "Папиных дочек" не узнали после преображения

Актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям как исполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме "Папины дочки", за последние несколько лет из невзрачного подростка превратилась в красивую девушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрировать публике стройные ножки и плоский живот.

Порой 23-летняя Лиза публикует в своем Instagram умопомрачительные снимки. Актриса умело подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и делают образ максимально женственным, а иногда и пикантным. Зрители, которые не видели Арзамасову после "Папиных дочек", с трудом узнают в сексуальной красотке "девочку-заучку" из сериала.

"Ну все Лиза , моя жизнь не будет прежней , ты офигительно красива , я влюблен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Воздушная, нежная, веселая и очень трогательная😊😊", "Вы замечательная!!!!!!!!!! Смотришь на Вас, и хочется улыбаться❤️", "Ладненькая такая! Прелесть просто, Лизонька!", "Влюбиться можно)", "Какая классная фигура! Спортивная и женственная одновременно))", "Джоконда , Венера Милоская нервно курят в сторонке ! Разве могут с ней сравниться с нашей Горлинкой Жар Птицей ! 😉😉😉👍👍👍👏👏👏 Просто Муза для поэта Непоседа Лизавета ! 😍😍😍😘😘😘🌺🌺🌺🐇🐇🐇🌹🌹🌹", – слагают оды поклонники в честь Арзамасовой.

Артистка не скрывает, что бережет фигурку, однако диетами себя не изводит. Она просто исключила из рациона вредную пищу: не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Каждое лето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Лиза выращивает на даче кабачки, морковь, землянику, клубнику и руколу. Помогает поддерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых. Девушка любит ездить на мотоциклах и квадроциклах на тренировочной трассе.