Кожа да кости: исхудавшая Брежнева вызвала оторопь

Певица Вера Брежнева заставила поклонников говорить о себе. Артистка буквально преобразилась после отпуска.

В своем Instagram Вера опубликовала снимок, на котором позирует, сидя на мягком пуфе. Звезда демонстрирует элегантный брючный костюм. Необычный верх наряда открывает взору аккуратное плечико и часть плоского живота. "Вернулась к работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза 😍", – написала звезда под публикацией.

Пользователи Сети отметили, что Вера умудрилась не только не "заработать" лишние килограммы, но и заметно похудеть. Поклонники оторопели: певица сидит – кожа да кости, еще чуть-чуть, и ее как пушинку ветром сдувать будет, рассуждали они.

"Блин как похудели то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да что ж Вы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!)🤩", "Вера куда ты худеешь????????? Остановись", "Верочка, слишком похудела. Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь", "Анарексичка что ли уже??", "Я бы Вам еще бы пицки привезла😅 для пары-тройки нужных кг😋 Вы большая умничка🤗 внутренней Вам безмятежности!💐😊", "Ты чего так похудела? Ты на диете?", "Будто болеет🤔", – писали взволнованные фолловеры.

Отметим, что были и те, кто просил звезду поделиться секретом избавления от избыточного веса – рассказать о своем рационе и физических упражнениях. "Ну точно у вас договор с дьяволом, иначе как можно так выглядеть. Вы вообще стареете?😘😘", "Вера, как нибудь расскажите про Ваше питание, думаю, многим будет интересно. Вы прекрасны 😍🌺", "Вера, расскажите о вашем питании.... хотя бы основные правила..." – обратились к звезде за советом поклонницы.