Меган Маркл уличили в беременности

О том, что жена принца Гарри находится в интересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. В качестве довода она привела изменения во внешности герцогини Сассекской.

По словам Мацер, Меган унаследовала от матери-афроамериканки вьющиеся волосы, которые выпрямляет с помощью химических средств. Эксперт заметила, что сейчас супруга принца появляется на людях только с собранными в пучок волосами.

Мика Майер предположила, что так герцогиня скрывает локоны. "Я думаю, теперь мы будем видеть ее только с пучком. Это неопровержимое доказательство беременности, потому что она больше не может выпрямлять волосы химией", – цитирует бьюти-эксперта The Sun.

Напомним, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке с принцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни королевского отпрыска.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Июл 2018 в 12:02 PDT

Как писали Dni.Ru, сама Меган изо всех сил старается соответствовать высоким требованиям монаршей семьи. Однако у бывшей актрисы, а ныне герцогини Сассекской, пока не все получается. Слишком много правил необходимо соблюдать и нюансов учитывать.