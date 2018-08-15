Музыкант "Братьев Грим" женился третий раз

15 августа 2018 года 37-летний музыкант группы "Братья Грим" Константин Бурдаев официально женился третий раз, передает портал 7days.ru. Его избранницей стала 26-летняя поклонница коллектива Татьяна, с которой он впервые встретился еще 13 лет назад. Впрочем, ту встречу музыкант не запомнил. "По-настоящему мы познакомились 8 марта 2011 года, когда Танечка пришла на один наш московский концерт. После выступления она подошла к гримерке, чтобы сфотографироваться со мной", – рассказал Константин Бурдаев. По его словам, в тот раз он сразу обратил внимание на милую и интеллигентную девушку.