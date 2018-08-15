"Я в шоке": Максакову выставили монстром на Первом канале

Детектор лжи в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" решилась пройти мать погибшего в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Николаевна. Она рассказала, что невестка, оперная дива Мария Максакова отказывается идти с ней на контакт. У зрителей могло сложиться впечатление, что вдова Вороненкова настоящий монстр.

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