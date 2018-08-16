Опубликовано предсмертное письмо Веры Глаголевой

Ровно год назад не стало актрисы Веры Глаголевой. Артистка Марина Могилевская, рассказала, как звезда изменила ее жизнь.

Знаменитости дружили около 15 лет. По словам Марины, Вера всегда была готова прийти на выручку.

Когда в 2011 году 40-летняя Могилевская решилась завести ребенка, Глаголева как могла поддерживала ее, старалась отвлечь от тягостных мыслей, помогала справиться со страхом перед предстоящими родами. "Она не давала погрузиться в переживания, ведь роды в возрасте за 40 – ответственный и рискованный шаг. Все время водила то на концерты Жванецкого, то на Спивакова, то на вечера поэзии…" - рассказала Марина. После того как дочь Могилевской появилась на свет, Глаголева задарила маленькую Машу красивой одеждой. Девочка до сих пор носит наряды, презентованные звездой.

По словам актрисы, Вера всем была готова поделиться – она старалась просветить близких, рассказывала о книгах и фильмах. Актриса очень скучает по подруге, часто открывает электронную почту и просматривает их старую переписку. Вера обычно присылала интересные статьи, которые они долго обсуждали по телефону.

"За два дня до того, как Верочки не стало, получила мейл с традиционной припиской: "Обязательно посмотри!" Там была ссылка на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова "Коробка". Вера до последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моей жизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет…" – с горечью рассказала Могилевская изданию StarHit.

Напомним, Вера Глаголева умерла 16 августа прошлого года в Германии, куда приехала на плановое обследование. Несколько лет знаменитость боролась с онкологическим заболеванием. 19 августа звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.