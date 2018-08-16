"Поломал организм анаболиками ": названа причина болезни Жукова

Уже несколько недель фанаты певца Сергея Жукова не находят себе места. Артист очень болен и отменил все выступления. По словам экс-коллеги знаменитости, звезда расплачивается за ошибки бурной молодости.

Бывший продюсер группы "Руки вверх!" Андрей Маликов заявил журналистам, что Жуков подорвал здоровье еще в начале своего творческого пути. В те времена артисты были очень востребованы и много работали, однако и отдыхали тоже на полную катушку.

"После каждого концерта у него по полчаса отходняк. Он дает в месяц минимум 20 концертов. Работает на износ. А вспомни, как 20 лет назад "Руки" беспробудно бухали! После такого глупо надеяться, что здоровье будет хорошим. Плюс Серега в юности жрал анаболики, когда "железками" занимался. Это ему и поломало организм", – рассказал Маликов.

По словам продюсера, у Сергея появились симптомы ожирения еще во время их совместной работы. Многие говорили, что певец сделал несколько операций. "Но я видел, что одно время он был здоровый амбал, потом - раз! Более-менее похудел, потом снова набрал вес. Это же не происходит просто так", – отметил Андрей. Маликов предположил, что Жуков проходил лечение за границей – так сказать, приводил себя в "косметический порядок", сообщает EG.ru.

Ранее солист группы "Руки вверх!" пояснил, чем обусловлен его недуг. Жуков так много работал, что не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – сообщил артист на своей странице в Instagram.

Позже пресс-секретарь группы "Руки вверх!" Виктория Андрущенко сообщила журналистам, что Сергей готовится к третьей операции. Представительница артиста отметила, что гастрольный тур при самых благоприятных условиях возобновится в начале или середине сентября.