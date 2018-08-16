Мишулина заявила о новой травле Первого канала

Эдуард Сорокин из Твери пытается доказать свое родство с легендарным артистом Спартаком Мишулиным. Мужчина обратился в суд.

По словам Сорокина, его отец якобы являлся сыном Спартака Васильевича от первого брака. Будто бы артист скрывал существование наследника от общественности. С Эдуардом не согласна дочь звезды советского кино Карина Мишулина. Однако до последнего момента опровергать эту историю она не собиралась.

На днях Мишулиной поступил звонок от предполагаемого племянника, который сообщил, что подал заявление в суд на установление родства и привлекает ее в качестве заинтересованного лица. Мужчина звонил еще несколько раз, но Карина была на съемках и трубку взять не смогла.

"Звонили и моему мужу, хотя супруг юридически не имеет отношения к этому делу. Все очень странно", – отметила дочь артиста.

Карина удивлена внезапной активностью Сорокина, ведь она его "не трогала" и нигде не комментировала заявления. "У нас есть все документы, говорящие об обратном. Настораживает атака Сорокина, который на 45-м году жизни вдруг решил настаивать на родстве! Зачем он это делает? Из-за наследства? Но по закону он пропустил срок наследования. А ведь он говорил в передаче, что знал о том, что является внуком Спартака Мишулина, с самого рождения", - рассудила Карина.

Мишулина уверена, что затевается новый скандал. Мол, программе "Пусть говорят" на Первом канале просто нечего снимать, и там решились на провокацию. Карина считает, что телевизионщики опять задумали нападение и намерены вновь травить ее с экранов. "Это точно спланированная акция, заключающаяся в продвижении Еремеева", – цитирует Мишулину Sobesednik.ru.