Яббаров из "Дома-2" бросил беременную Рапунцель и закрутил новый роман

Участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров нашел новую девушку. Он оставил беременную Алену Рапунцель и уехал на Сейшелы принимать солнечные ванны в компании Риты Ларченко.

Видимо, Яббаров давно заглядывался на статную блондинку, ведь как только его отношения с Рапунцель завершились, он не раздумывая переключил свое внимание на Ларченко. Собрал чемоданы и улетел на Остров любви, оставив Алену переносить все тяготы, связанные с беременностью, в одиночестве.

Илья на седьмом небе от счастья, ему удалось сразу найти подход к Рите, они моментально сблизились и уже считают друг друга родными людьми. "Это единственный человек, который меня поддерживает. Но я не хочу забегать вперед и что-либо загадывать", – с осторожностью комментирует ситуацию участник телестройки.

Вскоре Яббаров отпразднует день рождения. Обычно мужчина не отмечает это событие, но Ларченко уговорила его нарушить привычный уклад. Они уже заказали яхту для торжества и определились со списком приглашенных. "Обычно я не отмечаю день рождения, думал, что это грустный день. Но благодаря Марго мое отношение изменилось, она развеяла мою грусть…" – цитирует Илью Dom2Life.ru.

Участники пока официально не объявляли себя парой, однако все свободное время они проводят вместе, делятся секретами и мечтами о будущем. Вместе с Ритой Илья забывает обо всем, она помогает ему забыть прошлые отношения. Яббаров даже удалил из телефона и соцсетей все совместные фото с Рапунцель.

Звезда телестройки в будущем планирует наладить общение с Аленой, но только в рамках дружбы – как с матерью своего ребенка. Илья уверен, что больше никогда не вернется к экс-возлюбленной.