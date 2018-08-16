Мелочная Степаненко вырывает у загулявшего Петросяна последние часы

Шиллер в драме "Пикколомини", написанной им в 1800 году, уверял: "Для тех, кто счастлив, бой часов не слышен". Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума" полагала, что счастливые часов не наблюдают. А вот разводящийся Евгений Петросян хотя и несчастлив, но часов тоже лишен – жена отобрала.



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