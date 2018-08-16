Молодая жена оставила погрязшего в долгах Рыжова из "Дискотеки Авария"

Алексея Рыжова не пустили на отдых в Италию из-за крупного долга. Супруга солиста "Дискотеки Авария" Ирина не растерялась и улетела за границу без певца.

Рыжов, планировавший отдохнуть на море, как ни в чем не бывало приехал в "Шереметьево", получил билет на самолет, однако на паспортном контроле артиста остановили. Федеральная служба судебных приставов нашла у певца 104 тысячи долга.

Оказалось, что покидать Россию солисту "Аварии" запретили еще в мае этого года. У Алексея было три месяца, что бы уладить ситуацию, но он даже не знал о долгах. Певец не получал уведомления – сначала о необходимости заплатить налоги, а затем и о судебном решении, пишет 7days.ru.

"Вот так я пропустил свой отпуск!" – развел руками Алексей. Примечательно, что жена и дочка певца на море все же улетели. Теперь Ирина дразнит супруга яркими снимками из Италии.

Публикация от Ирина Рыжова-Irina Ryzhova (@ryzhovashumova) 16 Авг 2018 в 7:06 PDT

На одном из последних фото, которые девушка опубликовала в Instagram, она снялась в откровенной маечке, подчеркивающей шикарную грудь. Поклонникам снимок очень понравился.