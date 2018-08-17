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"Это стыдно озвучивать": Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой

Дана Борисова и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Телеведущий Андрей Малахов решил наставить на путь истинный балерину Анастасию Волочкову. Шоумен и его команда отсняли разоблачительный выпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1".

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Об этом в своем Instagram рассказала Дана Борисова. Телеведущая вместе с дочкой участвовала в съемках эпизода. Услышанное в студии произвело на Борисову очень сильное впечатление.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

"Это 💣Такого о поведении #волочкова 🙈вы даже в страшном сне НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 😁 🍷 Некоторые вещи,которые выяснились ,мне стыдно даже озвучивать 😲 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ошарашенная Дана в микроблоге.

При этом телеведущая убеждена: Малахов "добрый и настоящий друг", он искренне хочет помочь потерявшей стыд балерине. Что касается тех, кто убеждает Волочкову, будто она лучшая, а остальные ей просто завидуют, то они на самом деле проявляют малодушие, сообщает EG.ru.

Отметим, что Анастасия Волочкова постоянно находится в центре скандала. Выкладывая в Сеть пошлые фотографии, она будоражит интернет-общественность. К примеру, на днях артистка запечатлела себя возле унитаза в греческом отеле. Она просто скинула лифчик, осталась в едва прикрывающих стыд трусиках от бикини и стала позировать.

Поклонники дивы не оценили такой открытости кумира. Фанаты снова поспешили напомнить Волочковой, что она уже никого не удивит своими снимками. "Покажите мне место, куда надо блевать! Светская львица", "Вот понесло женщину", "Что же у нее такое в жизни произошло, что прям вот так", – написали шокированные подписчики.

Автор: Руслана Алексеева17 августа 2018, 09:09
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