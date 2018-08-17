"Что-то почувствовал неладное": появились подробности дебоша Панина в самолете

Работник симферопольского аэропорта раскрыл подробности инцидента с Алексеем Паниным. Артиста не выкидывали из самолета, он сам попросился на выход.

"Он не дебоширил, а просто попросил снять его с рейса. Что-то почувствовал неладное", – сообщил источник ТАСС в воздушной гавани.

У пассажиров и экипажа лайнера претензий к Панину не было. А большая задержка возникла (рейс должен был вылететь в 22:40, а вылетел в 00:40) из-за позднего прибытия судна. "Как только все сели в самолет, чуть-чуть началось движение, у Панина возникла паника", – раскрыл детали произошедшего работник аэропорта.

Позже артист пояснил, почему внезапно передумал лететь. "Он испугался просто, попросил выйти. Буквально 15-20 минут заняло это", – рассказал инсайдер.

Сам Алексей Панин с журналистами на тему дебоша разговаривать отказался. Актер отправил представителей СМИ за объяснениями к работникам симферопольского аэропорта.

Ранее сообщалось, что во время взлета лайнера Алексей встал со своего места и начал ходить по салону. Бортпроводники попросили артиста присесть, но он отказался выполнять распоряжения и в целом вел себя неадекватно. Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина вывели из салона. Из-за дебоша рейс был задержан на два часа, пишет "360".