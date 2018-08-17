Каневский объяснил бегство из России

Писатель и драматург Александр Каневский с 1991 года живет и работает в Израиле. Автор многих сценариев "Фитиля" и "Кабачка "13 стульев", один из ведущих "Вокруг смеха" откровенно рассказал, почему эмигрировал.

По словам Александра, он перестал видеть будущее в своей стране, и это было равносильно катастрофе, ведь драматург не может "жить без завтра". "Плюс беспросветный парад непрофессионализма, который стал особо виден, когда предприятия начали выходить на самоокупаемость", – отметил Каневский.

Еще одним основанием для отъезда стал разгул Национально-патриотического фронта "Память" – русская ультраправая антисемитская организация, по словам Александра Семеновича, выживала из страны ученых, писателей, инженеров. Талантливые люди покидали страну, а правительство не старалось их удержать. "И тогда я решил: раз мы не нужны – едем! Я еще не знал, куда уезжал отсюда", - рассказал писатель.

Александр Семенович вспомнил, что документы оформили очень быстро, однако багаж отправить так и не удалось. Он и его супруга Майя решили ехать налегке. "В течение двух последних недель до вылета к нам каждый вечер приходили друзья, родственники, соседи. Стол был постоянно накрыт. Выпивали, прощались, шутили, плакали, говорили тосты, и каждый что-нибудь увозил с собой: люстру, ковер, посуду, книги, одежду…" – поведал Каневский.

Израиль встретил чету хорошо. Какое-то время писатель занимался организацией фестиваля смеха "Балаган". При поддержке мэра Тель-Авива Александр Семенович открыл центр смеха, в котором организовал детский музыкальный театр. Издавал юмористические журналы для взрослых и детей и сатирическую газету. Далее драматург создал театр комедии "Какаду". А в 2003-м Каневский вернулся к писательскому труду, сообщает Sobesednik.