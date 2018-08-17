Стоянов рассказал о муках умиравшего от рака Олейникова

Юрий Стоянов рассказал об актерском подвиге Ильи Олейникова. Звезды юмористической программы "Городок" были не только коллегами, но и закадычными друзьями.

"До сих пор не могу определить, кем мы были друг другу — родственниками, друзьями, партнерами. Мы были два очень разных человека", - вспомнил Стоянов. По словам артиста, встреча с Ильей была главной в его жизни. Юрий научился у друга самым важным вещам: верить в себя и зарабатывать деньги своим трудом.

Когда стало известно о диагнозе Олейникова, все на съемочной площадке "Городка" старались поддерживать в Илье оптимистичный настрой и бодрость духа. "Даже вспоминать не хочу, как он мучился. Илья из больницы после химиотерапии специально ехал на съемку, чтобы все время быть в процессе. Это часть психотерапии, если хотите. Илюша стоял на посту, как часовой. И до последнего дня был на площадке. Его прямо оттуда увезли в больницу", – сообщил Юрий.

Он отметил, что дарить смех через большие физические и нравственные страдания – героический поступок. "Но об этом не очень говорят", - посетовал артист в интервью "АИФ.ru".

Ранее

Стоянов рассказал в программе "Судьба человека" о том, как узнал о смерти друга. Юрий тогда был абсолютно убежден, что товарищ поправится. Однако в конце октября 2012 года актера увезли со съемочной площадки в клинику. "Я улетел в Одессу. У меня был концерт, творческий вечер. Я улетел, потому что он мне сказал: "Лети!" В шесть утра получил телеграмму. "Папа умер", – написал мне Денис (Денис Клявер, сын Ильи Олейникова. – Прим. ред.)".

"Когда хоронили, когда его везли по Московскому проспекту, мы не договаривались ни с какой ГАИ, письма не писали. Я был потрясен – пустой Московский проспект. Сами гаишники договорились и освободили. Проехала процессия просто артиста. Они все стояли и отдавали честь", – со слезами на глазах вспомнил Юрий Стоянов.

