Пышногрудая Кошкина проболталась о свадьбе

Яна Кошкина сыграла соблазнительную любовницу мэра города в комедийном сериале "Домашний арест". Его покажут на новой ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER. Яна появится на экране в кокетливом белье и будет ласкать себя уже в первой серии. Наверняка вся мужская половина страны захочет это увидеть! А корреспондент Dni.Ru был первым, кто оценил фильм и красавицу-актрису. После премьеры за бокалом шампанского удалось и пообщаться.

"Я недавно отдыхала в Турции, так мужчины глаз с меня не сводили, причем не местные, а наши, туристы, – улыбнулась Яна. – Но шансов завоевать меня все равно нет. У меня все хорошо в личной жизни, есть любимый человек. Правда, во время поездки на море он был занят на работе, поэтому в Турции я была одна. Приключений себе не искала, не позволяла никаких вольностей. Просто хотела, чтобы меня никто не тревожил, отсыпалась и отдыхала".

"Многие удивятся, но я очень верный человек, – пояснила актриса отказ "зажечь" с горячими турками. – Со стороны мой образ может показаться легкомысленным, но я ценю верность и моногамию в отношениях. Правда, многим мужчинам этого не понять – у них другая природа. Я пока с изменами не сталкивалась, по крайнее мере, не знаю о них. А если, не дай бог, такое произойдет, буду думать, как жить дальше".

Рассказала Яна и о том, с кем именно ей хорошо в личной жизни. "У этого человека очень много сфер, в которых он себя проявляет, – заверила Кошкина. – Более подробно смогу сказать о них после того, как мы узаконим наши отношения. Кстати, свадьба у нас в планах есть. Любая женщина хочет штамп в паспорте, семью, детей. И я не исключение. Но пока ничего конкретного сказать не могу. На данный момент у меня так много работы, что о чем-то другом думать не приходится. Всему свое время".

Работа приносит Кошкиной неплохой доход. "Мне достаточно, не жалуюсь, – пояснила она, не озвучив сумм. – У меня молодой человек тоже не бедствует, в материальном плане у нас все в порядке".