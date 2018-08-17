Куценко сделал откровенное признание о дочери
Гоша Куценко женат вторым браком, в котором у него родились две дочери. Евгения появилась на свет в 2014-м, а Светлана – в 2017-м. От предыдущих отношений с актрисой Марией Порошиной у Гоши взрослая 22-летняя дочь Полина. В 2007 году она попробовала себя в роли актрисы в крошечном эпизоде сериала "На пути к сердцу". А сегодня уже хорошо известна любителям российских сериалов по работе в проектах "Компенсация" и "Последний мент".
"Когда дочь заявила мне, что хочет сниматься в кино, я обрадовался, – заверил Куценко корреспондента Dni.Ru. – Ведь это очень женская профессия. Весь кинематограф – это один сплошной институт благородных девиц. Да и вообще, женщина, на мой взгляд, вполне может быть безработной, главное – чтобы она была счастлива в личной жизни".
Дочь артиста, судя по всему, счастлива не только в карьере – у нее есть молодой человек. "Я не помню нашей с ним первой встречи, не помню, как мне его представили, – признался Куценко. – Лишь бы Полине было хорошо. А меня все устраивает".
Возлюбленный Куценко, как говорят, молодой режиссер. В 2016 году девушка познакомила своего избранника с родителями, и вскоре молодые люди стали жить вместе. Мать актрисы считает, что работа в одной сфере делает их союз более сплоченным, и надеется, что однажды ребята реализуются в одном проекте.
Сама Полина не раз признавалась: несмотря на то что после расставания родителей осталась жить с мамой, никогда не чувствовала отсутствия отца в своей жизни. Наоборот, у нее было стойкое ощущение, что папа всегда рядом. Она говорит, что никогда не хвасталась перед сверстниками своими звездными родителями.
Телеведущий решил наставить балерину на путь истинный
Артист возмущен
Звезды "Городка" были не только коллегами, но и закадычными друзьями
Клавдия уже говорит на двух языках