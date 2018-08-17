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Куценко сделал откровенное признание о дочери

Гоша Куценко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Гоша Куценко исполнил одну из ролей в комедийном сериале "Домашний арест", снятом для показа на новой ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER. После премьеры с ним встретился корреспондент Dni.Ru.
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Гоша Куценко женат вторым браком, в котором у него родились две дочери. Евгения появилась на свет в 2014-м, а Светлана – в 2017-м. От предыдущих отношений с актрисой Марией Порошиной у Гоши взрослая 22-летняя дочь Полина. В 2007 году она попробовала себя в роли актрисы в крошечном эпизоде сериала "На пути к сердцу". А сегодня  уже хорошо известна любителям российских сериалов по работе в проектах "Компенсация" и "Последний мент".

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"Когда дочь заявила мне, что хочет сниматься в кино, я обрадовался, – заверил Куценко корреспондента Dni.Ru. – Ведь это очень женская профессия. Весь кинематограф – это один сплошной институт благородных девиц. Да и вообще, женщина, на мой взгляд, вполне может быть безработной, главное – чтобы она была счастлива в личной жизни".

Дочь артиста, судя по всему, счастлива не только в карьере – у нее есть молодой человек. "Я не помню нашей с ним первой встречи, не помню, как мне его представили, – признался Куценко. – Лишь бы Полине было хорошо. А меня все устраивает".

Возлюбленный Куценко, как говорят, молодой режиссер. В 2016 году девушка познакомила своего избранника с родителями, и вскоре молодые люди стали жить вместе. Мать актрисы считает, что работа в одной сфере делает их союз более сплоченным, и надеется, что однажды ребята реализуются в одном проекте.

Сама Полина не раз признавалась: несмотря на то что после расставания родителей осталась жить с мамой, никогда не чувствовала отсутствия отца в своей жизни. Наоборот, у нее было стойкое ощущение, что папа всегда рядом. Она говорит, что никогда не хвасталась перед сверстниками своими звездными родителями. 

Автор: Феликс Грозданов17 августа 2018, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Гоши Куценко

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