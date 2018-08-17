Узнавшая о беременности Степаненко впала в затяжную депрессию

Звезде эстрады Елене Степаненко следует отпустить супруга Евгения Петросяна с миром, советует психолог. По словам специалиста, их отношения спасти уже нельзя.

Психолог Сергей Ланг проанализировал всю доступную информацию о жизни звездной четы. Эксперт отмечает, что поведение Елены Григорьевны очень типично и говорит о том, что она унижена и оскорблена публичной изменой.

Якобы артистка пытается отомстить мужу за свои страдания. По мнению психолога, неверность в возрасте Степаненко воспринимается очень болезненно, так как шансы встретить другого партнера невелики. "В предклиматическом и климатическом периоде женщина становится более эмоциональной и чувствительной, ну и конечно же, женщина теряет уверенность в себе, она понимает, что годы идут, и, разводясь с супругом, она имеет все меньше и меньше шансов на построение новых отношений", – рассказал Ланг.

Специалист добавил, что Елена может находится в подавленном состоянии, или, что еще хуже, в затяжной депрессии, поэтому и действует так неосторожно. Сергей сообщил, что в его практике было много женщин, которые переживали подобные ситуации. Многие просто пытались переждать, наблюдая за дальнейшим развитием событий, они надеялись, что супруг нагуляется, одумается и вернется. Однако Степаненко поступила иначе.

Ланг думает, что решение о начале раздела совместно нажитого имущества возникло не на пустом месте, вероятно до Елены дошли слухи о беременности молодой любовницы Петросяна и, чтобы избежать дальнейших проблем, артистка решила действовать. "В данной конкретной ситуации Елена Григорьевна выбрала неправильную позицию, и, если мужчина ушел из семьи, он уже не вернется. И стоит разойтись полюбовно, тем более что их связывает совместный бизнес. А здесь обе стороны конфликта наживают себе врага. Стоило при первых звоночках не отходить в сторону, а попытаться вернуть отношения, но на данном этапе нельзя склеить разбитую вазу, и Степаненко стоит отпустить своего супруга с миром", – цитирует психолога WomanHit.ru.