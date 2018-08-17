Исполнял каприз дочери: Панин объяснил скандал на борту самолета

Актер Алексей Панин прокомментировал ситуацию на борту самолета Симферополь – Москва. По словам артиста, он и его дочь покинули лайнер из-за того, что им внезапно захотелось задержаться на курорте еще на денек.

Алексей рассказал, что исполнил каприз наследницы. "Просто моя дочка сказала: "Я хочу остаться", я сказал: "Хорошо, остаемся". Я подошел к стюардессе и шепнул ей на ушко. Все, не было проблем. Я даже голос не повышал. Сотрудники милиции, когда мы вышли из самолета, купили моей дочке мороженое", – сообщил Алексей в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам звезды, скандал раздули люди, которые находились в тот момент на борту. Алексей не понимает, зачем пассажиры снимали все на камеры мобильного. "Я посмотрел сейчас интернет и не увидел даже себя в кадре. Может, я не все видел и посмотрел", – предположил Панин.

Актер клянется, что не устраивал никакого дебоша, а ситуация вокруг его имени специально разжигается прессой. Мол, журналисты "назначили" его скандалистом и делают героем новостей.

"Понимаете, СМИ продолжают настойчиво долбить людям в голову, что Алексей Панин – скандалист и пьет", – посетовала знаменитость. Актер уверил, что выпивает крайне редко. Он признался, что употреблял алкоголь в Крыму, "но не больше, чем другие люди".

Напомним, накануне поздно вечером почти на два часа был задержан вылет лайнера Симферополь – Москва. Когда самолет был готов отправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону. Бортпроводники попросили артиста вернуться на место, но он отказался выполнять распоряжение.

Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и его дочь вывели из салона, из-за странного поведения артиста рейс был задержан. Добавим, что представители авиакомпании "Россия" планируют заставить Алексея возместить убытки, связанные с отсрочкой начала полета.