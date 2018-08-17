Смерть друга прервала безмятежный отдых Пугачевой

"Когда я называю по привычке друзей моих заветных имена, всегда на этой странной перекличке мне отвечает только тишина", – писала Анна Ахматова. 69-летней Алле Пугачевой, друзья и ровесники которой уходят все чаще, эти слова классика Серебряного века очень близки.



Примадонна с мужем и детьми отдыхает в Юрмале. Но ее безмятежная нега на шикарной вилле "Марта" на Рижском взморье была прервана страшным телефонным звонком. Артистке сообщили, что на 74-м году жизни скончался поэт-песенник Николай Зиновьев.

Он является автором легендарной песни "Паромщик". В основу сюжета стихотворения Зиновьева легла история реального человека, паромщика Якова Дмитриевича Захарова, в послевоенные годы перевозившего на пароме детей, сирот, инвалидов.

Эта песня была выпущена в 1986 году и стала одной из самых популярных в репертуаре Аллы Борисовны. Но, по воспоминаниям Валерия Леонтьева, изначально она была написана специально для него. Леонтьев исполнял "Паромщика" на своих сольных концертах на протяжении всего 1985 года. Однако когда шлягер услышала Алла Пугачева, то тоже захотела его записать и включить в свой концертный репертуар, поскольку песня ей очень понравилась.

Также песни на стихи Зиновьева исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие исполнители. А многие из композиций получили высшие награды на всесоюзных, всероссийских и международных музыкальных фестивалях.

Зиновьев – многократный лауреат фестиваля "Песня года", литературных премий имени Тютчева, имени Платонова, имени Лермонтова. Он был удостоен звания "Поэт года – 2000". Но на его похороны, которые состоятся 19 августа на Химкинском кладбище, Примадонна, очевидно, не поедет – она тяжело переносит жару и дорогу.