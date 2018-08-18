Сына Кейт Миддлтон жестоко обманывают

Стали известны подробности воспитания в королевской семье Великобритании. Без обмана и притворства там не обходится.

Не только в Великобритании, но и во всем мире известен и уже доказан так называемый эффект королевской семьи. Многие люди в самых разных уголках планеты стремятся быть похожими на венценосных особ, поэтому стараются одеваться, отдыхать и жить как они. Воспитание детей – также важная часть этого образа, однако до недавнего времени о ней было известно не так много.

Журнал Hello! опубликовал материал, в котором рассказал о том, как принц Уильям и Кейт Миддлтон общаются со своими отпрысками. Как оказалось, даже в королевской семье не обходится без обмана и некоторого притворства. Так, родители делают вид, что им интересны детские шоу, которые смотрит пятилетний принц Джордж Кембриджский.

"Вы должны притворятся, что вас действительно это интересует, потому что Джордж очень расстраивается, если не оказывать должного внимания к персонажам", – признался принц Уильям. Для такого чувствительного ребенка правда, если она вскроется, может оказаться весьма жестокой.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 21 Июл 2018 в 11:52 PDT

Впрочем, мальчик проводит время не только за просмотром детских передач – родители пытаются привить ему и более взрослые интересы. В частности, Кейт Миддлтон водит детей в Музей естествознания в Лондоне. Она отмечает, что принцу Джорджу нравятся скульптуры. Светские хроникеры, в свою очередь, заметили, что большее впечатление на юного члена королевской семьи произвели голуби на лужайке перед самим музеем, а не многочисленные экспонаты внутри.