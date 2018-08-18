Подробности о состоянии поломанного Жукова

На фоне противоречивых сообщений о состоянии здоровья лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова поклонники его творчества пребывают в сильном беспокойстве. Успокоить их вызвался представитель певца.

Фанаты до сих пор не знаю, что стало с Сергеем Жуковым и почему ему потребовалась госпитализация и неустанное наблюдение врачей. Раскрыть эти данные не смог и его представитель. "Увы, пока не могу озвучит его диагноз, ждем, пока Сережа поправится", – цитирует его StarHit.

Тем не менее, у него нашлось то, что могло бы успокоить самых тревожных поклонников. Информацию о проблемах артиста с сердцем он опроверг. "С сердцем у Сергея все в порядке. Не все настолько серьезно", – заметил представитель Сергея Жукова.

Напомним. в конце июля Сергей Жуков признался фанатам, что вынужден приостановить концертную деятельность на неопределенный срок в связи с проблемами со здоровьем. Он также рассказал, что после начала лечения ему становилось не лучше, а хуже.

"Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – поделился певец. Впрочем. он сразу попытался успокоить поклонников, подчеркнув. что речь не идет об одной из "тех страшных болезней, про которые могли бы подумать". Тем не менее. артист вынужден носить с собой специальный аппарат и ежедневно получать процедуры.

Бывший продюсер "Руки вверх!" Андрей Маликов рассказывал, что Сергей Жуков серьезно подорвал свое здоровье еще в начале карьеры, совмещая напряженнейший рабочий график с обильными алкогольными возлияниями. "Плюс Серега в юности жрал анаболики, когда "железками" занимался. Это ему и поломало организм", – заявил продюсер.