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17-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала фигуру в купальнике

Рената Литвинова и Ульяна Добравская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
17-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская произвела в Сети настоящий фурор, выложив фотографию в купальнике со своего отдыха в Италии. Поклонники с первого взгляда поняли, что позволяет девушке успешно работать моделью.
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Рената Литвинова вложила много сил в воспитание своей единственной дочери. В результате девушка в свои 17 лет может похвастаться прекрасным владением двумя языками, широким культурным кругозором и многообещающим началом карьеры в кино.

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Поклонники отмечают, что актриса не только дала своему ребенку правильные жизненные ориентиры, но и наградила отличной наследственностью. Это стало понятно сразу после того, как девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха из Тосканы в Италии.

Кроме того, сразу стало понятно, как и без того не обделенная талантами юная красавица оказалась еще и моделью. Например, она принимала участие в рекламных компаниях Dior, передает сайт "Комсомольская правда".

На днях стало известно, что Ульяной Добровской заинтересовались голливудские продюсеры. Девушке уже прочат головокружительную карьеру "новой Милы Йовович". "В этой девушке видна порода. Она трогательная, но в ней чувствуется внутренняя сила. Какая была у Милы, когда я с ней познакомился. Голливуд нуждается в притоке свежей крови", – заявил продюсер фильма "Обитель зла" Джереми Болт.

Автор: Геннадий Куприянов18 августа 2018, 15:21
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