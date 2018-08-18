17-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала фигуру в купальнике
Рената Литвинова вложила много сил в воспитание своей единственной дочери. В результате девушка в свои 17 лет может похвастаться прекрасным владением двумя языками, широким культурным кругозором и многообещающим началом карьеры в кино.
Поклонники отмечают, что актриса не только дала своему ребенку правильные жизненные ориентиры, но и наградила отличной наследственностью. Это стало понятно сразу после того, как девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха из Тосканы в Италии.
Кроме того, сразу стало понятно, как и без того не обделенная талантами юная красавица оказалась еще и моделью. Например, она принимала участие в рекламных компаниях Dior, передает сайт "Комсомольская правда".
На днях стало известно, что Ульяной Добровской заинтересовались голливудские продюсеры. Девушке уже прочат головокружительную карьеру "новой Милы Йовович". "В этой девушке видна порода. Она трогательная, но в ней чувствуется внутренняя сила. Какая была у Милы, когда я с ней познакомился. Голливуд нуждается в притоке свежей крови", – заявил продюсер фильма "Обитель зла" Джереми Болт.
В ближайшее время артистка поставит перед собой четкую цель и начнет ее добиваться
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Ульяна Добровская выложила снимок с отдыха в Италии
Мнения поклонников относительно увиденного разделились