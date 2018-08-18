В Сети опубликовано видео с раздевающейся Лолитой

Лолита Милявская на своей странице в Instagram опубликовала архивное видео, на котором она не только поет, но и попутно избавляется от некоторых предметов гардероба на себе. Свой пост певица объяснила тем, что готовится к 55-летию.

Певица Лолита Милявская, вне зависимости от возраста покорявшая зрителей зажигательными хитами и эффектной внешностью, решила вспомнить молодость. На своей странице в Instagram одну опубликовала запись одного из своих выступлений на телевидении.

В ролике певица исполняет песню, сюжет которой строится вокруг интимных отношений, а усиливает эффект от текста композиции тот факт, что во время ее исполнения Лолита раздевается, представая перед зрителями в весьма скромном по размерам, но не по фасону, красном платье. К этой публикации певицу подтолкнул постепенно, но неумолимо подкрадывающийся юбилей.

"Готовлюсь к тому, что будет 55)).. Как много хороших эфиров, спетых живьем, которые просто теперь можно найти и не сравнивать себя). Просто вспомнить..) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", подписала ролик Лолита Милявская.

Отметим. свое 55-летие певица будет праздновать 14 ноября. Впрочем, ее поклонники уверены. что изменение цифры ничего не сможет сделать с бешеной энергией артистки, которую та излучает на каждом своем выступлении. Тем более, как показали комментарии подписчиков, не многие связали число 55 с возрастом певицы. Кто-то подумал, что Лолита хочет похудеть до 55 килограммов.

Также поклонники сошлись во мнении, что на старом видео Лолита выглядит и поет просто шикарно, однако и сейчас она радует своими выступлениями вне зависимости от веса, возраста и других переходящих характеристик. "Мы вас обожаем в любов виде и возрасте! Но на видео вы конфетка!!!!", – подытожил за всех один из фанатов.