Певец Данко жестко ответил на скандал с алиментами

Певец Александр Фадеев, известный под своим сценическим псевдонимом Данко, жестко отреагировал на информацию о том, что он якобы отказался помогать своей больной дочери. Артист подчеркнул, что последние 16 лет только и делает, что обеспечивает своих детей.

Певец Данко оказался в центре скандала после того, как его обвинили в отказе от выплаты алиментов. Якобы артист не платит своей бывшей гражданской супруге модели Наталье Устюменко денег, необходимых на содержание двух их общих дочерей, одна из которых страдает от ДЦП.

"Это все вранье", – цитирует StarHit исполнителя. Судя по его словам, платить Данко начал еще до рождения первой девочки, которой сейчас 14 лет. "Последние 16 лет я только и делаю, что обеспечиваю жизнь своим детям", – отрезал певец. "Речь идет не только о ежемесячном содержании, но и крупных тратах на операции и реабилитацию", – добавил он.

"С Софьей мы регулярно общаемся, буквально пару часов назад выложил фото нашей прогулки в Instagram. Мы часто проводим время вместе", – подчеркнул он.

Публикация от Данко (@danko_star) 13 Авг 2018 в 7:36 PDT

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Наталья Устименко требует от бывшего возлюбленного 50 тысяч рублей на содержание дочерей, однако решать дело в досудебном порядке он отказался. "С нами связался представитель Данко и сообщил, что певец не готов подписать алиментное соглашение", – рассказали в адвокатской конторе Екатерины Гордон.

"Гражданская супруга певца Наталия Устюменко просила на содержание двоих дочерей 50 000 рублей, что с учетом тяжелой болезни ДЦП младшей дочери Агаты не является большой суммой. В связи с этим мы подаем иск о взыскании алиментов на двоих детей", – добавили в юридической фирме.

Напомним, певец Данко расстался со своей гражданской супругой моделью Насатьей Устименко после более чем десяти лет отношений. У пары двое детей – 14-летняя Софья и четырехлетняя Агата. Младший ребенок болен ДЦП.