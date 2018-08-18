Виторган в одних плавках пошел гулять с дочерью

Эммануил Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram очередным видео с отдыха в Юрмале. 78-летний актер прогулялся по пляжу в одних плавках, толкая перед собой коляску с дочерью Этель.

Поклонники Эммануила Виторгана не могут нарадоваться на семейное счастье актера и Ирины Млодик, благо те регулярно подкидывают им все новые поводы восхититься парой, решившейся, несмотря на возраст, вновь стать родителями. Вместе с дочерью Этель влюбленные отдыхают в Юрмале.

Очередное видео с отдыха было записано на пляже. На записи видно, как актер гуляет с дочерью в коляске. При этом одет он в одни лишь ярко-красные плавки модели "Чайка". Именно этот предмет гардероба и привлек внимание некоторых злопыхателей.

Плавки подобного фасона, отметили желчные критики, уже давно никто не носит. Они посоветовали Эммануилу Виторгану пересмотреть свои взгляды на пляжную моду. Впрочем, сам ролик наглядно демонстрирует, что актер далеко не одинок в своей любви к маленьким плавкам.

Как бы то ни было, большинство подписчиков от увиденного зрелища пришли в восторг. "Как мило))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой вы классный! Дочурке здоровья!", "Вот смотрю на Вас и восхищаюсь!!!! Здоровья и всех благ Вам !!!!!!", – не стали скрывать восторгов комментаторы.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 9 Авг 2018 в 5:15 PDT

Кроме того, наряд Виторгана позволил его поклонникам без каких-либо препятствий оценить его фигуру. И тут большинство зрителей также остались в восторге. "Тело как у молодого!! Кожа подтянута", "Очень красивый Папа 💯", "Ого го как статен 💥", "Фугура😀👌👍👍👍класс, папа что надо, супер!", – заметили они.