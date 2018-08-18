Дочь Глаголевой родила Овечкину первенца
О радостном событии в семье знаменитостей сообщил баскетболист Виталий Фридзон. "Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!" – поздравил Фридзон родителей в своем Instagram.
Судя по словам баскетболиста, Анастасия родила сына. Отметим, что это первый ребенок у Овечкина и Шубской. Имя мальчика пока неизвестно.
Как писали Dni.Ru, звездная чета решила рожать в Америке. Шубская четко сформулировала, почему ее малыш не может появиться на свет в России. Оказалось, что дело вовсе не в том, что в Америке лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.
Супруга спортсмена объяснила, что сейчас Александр работает в Штатах, и до конца беременности она планирует находиться рядом с любимым, поэтому рожать ей придется на чужбине. Настасья отметила, что нет принципиальной разницы, где их малыш появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.
Новость актриса сообщила на своей странице в Instagram
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